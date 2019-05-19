Kaza yapan otomobil bariyer ve korumalık arasında asılı kaldı

Giresun'da otomobilin bariyer ve korumalık arasında asılı kaldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yalıköy Ayvasıl mevkiinde Aslan Saral idaresindeki 69 AAB 416 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerleri aşan araç, menfez korumalıklarına çarparak durabildi. Yol kenarındaki bariyer ile korumalık arasında asılı kalan aracın sürücüsü Aslan Saral ile yanındaki eşi Tülay Saral kazadan hafif yaralı kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.