Kazada ağır yaralanan Giresun Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Tuncer hayatını kaybetti

Giresun Merkez'e bağlı Teyyaredüzü mahallesinde 31 Ocak tarihinde yolun karşısına geçmek isterken M.A.D (44) kontrolündeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Giresun Valiliği önünde düzenlenecek resmi tören sonrası Tuncer'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan Hacı Bekir Tuncer, 12 yıl Türk Telekom'da çalıştıktan sonra Sanayi Teknoloji Bakanlığında geçti. 2014 yılında Çanakkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak atanan Tuncer, son olarak 2020 yılının Mart ayında Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne atandı.