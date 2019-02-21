Kerim Aksu, projelerini tanıttı

Vahit Sütlaş Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında yeni meclis üyesi adayları ile birlikte sahneye çıkan Belediye Başkanı Aksu, "İşte halkın meclisi, hepsi bizim içimizden birileri bu mecliste birilerinin adamı yok, halk var halk” dedi.

Giresun'un geleceğini halkın temsilcileri ile beraber kuracaklarını ifade eden Aksu, “Öncelikle ülkemizin geleceği için büyük fedakarlıklarla bu birlikteliği gerçekleştiren iki Genel Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı yolda beraber yürüyeceğimiz aynı duygu ve düşünceleri paylaştığımız İYİ Partili olsun CHP'li olsun bütün gönüldaşlara teşekkürü borç bilirim. Biz 2009'da göreve geldiğimizde bu şehir için aşk ile yola çıktık. Yeni dönemde hep birlikte el ele vererek hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu arkadaşlarınızın ve benim en büyük derdimiz şehrimizin en güzel hizmetleri elde etmesi. Bizim aşkımızda, sevdamızda Giresun. Bugün açıkladığımız projeler sadece başlangıçtır. Projelerimizin bir kısmıdır. Önümüzdeki günlerde başka projelerimizi de açıklayacağız. Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda şehrimizin gelişimine katkı sağlayacağız. Biz Atatürk'ün yolundan, Cumhuriyet rejiminden, adaletten hiç ayrılmadık. El ele, gönül gönüle Giresun'un yıldızını parlatmaya, Giresunluyu gururlandırmaya devam edeceğiz. Meclis kadromuz, çalışanlarımız ve Giresun halkı ile beraber her zorluğu başarıya çevireceğiz. Sizleri seviyoruz, çocuklarımıza güzel bir gelecek için canla başla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kerim Aksu, gelecek dönem için adaylıkları kesinleşen belediye meclis adaylarını, il genel meclisi adaylarını, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Memiş, CHP İl Başkanı Fikri Bilge, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Abdulkadir Eroğlu ve CHP Merkez İlçe Başkanı Hakan Türker'i sahneye davet ederek, bu kadronun tek hedefinin Giresun'a hizmet olduğunu söyledi.

Giresun Belediyesi 10 yıllık çalışma videosunun ardından, 3. dönem için hazırlanan projelerin bir bölümü katılımcılara tanıtıldı.

Aksu, projelerden bazıları ise, Belediye Hastanesi, Osman Ağa Müzesi, Mahalle kreşleri, öğrenci konuk evi, modern taksi durakları, şehirler arası yolcu otobüs terminali, tam otomatik otopark ve tekstil fabrikası olarak açıkladı.