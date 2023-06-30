Kıbrıs gazisine son görev

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 71 yaşındaki Yusuf Özdemir memleketi Giresun'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun merkeze bağlı Ortaköy köyünde düzenlenen cenaze törenine Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Milletvekili Ali Temür, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı

Özdemir'in, Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda Ortaköy Camisi'ne getirildi. Kıbrıs gazisi Özdemir'in ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılarak Özdemir ailesine taziye dileklerini ileten Giresun İl Müftü Yardımcısı Fatih Sarıgül, “Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar milletimizi millet yapan yüce değerler uğruna mücadele eden ve can veren tüm kahramanlarımıza Yüce Allah rahmet eylesin. Kıbrıs gazimiz Yusuf Özdemir'in ruhu şâd, mekanı cennet, makamı âli olsun” dedi.

Özdemir'in naaşı, İl Müftü Yardımcısı Sarıgül'ün ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.