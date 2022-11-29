Kilisenin sahipleri: “Babamızdan miras kalan kilise tapulu malımızdır, burası tescili bir yapı olduğu için yıkamıyoruz"

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Asarcık ile Licese kiliseleri sahipleri tarafından ahır ve depo olarak kullanılıyor.

İlçenin Asarcık köyünde bulunan ve 1874-1887 yıllarında inşa edilen Ortodoks Kilisesi 1986 yılında tescillenerek koruma altına alınmış olsa da tapu sahipleri aileler tarafından ahır ve depo olarak kullanılmaya devam ediyor.

Kilise, 1922'ye kadar kullanılırken, Ermeniler'in Şebinkarahisar'dan mübadeleyle ayrılmasının ardından kendi haline bırakıldı. Köylüler tarafından ise ahır ve depo olarak kullanılmaya başlandı.

Babasının kiliseyi bir komşusundan satın aldığını belirten İbrahim Öksüz, “Babamızdan miras kalan kilise tapulu malımızdır. Burası tescili bir yapı olduğu için yıkamıyoruz. Paramız olmadığı için de onaramıyoruz. Bir ara bir miktar para çıkarılarak onarılması istendi, ancak o parayla bir taşını dahi yerine koyamazdık. Biz satıyoruz, parasını veren satın alır. Biz de buranın onarılmasını isteriz ama imkanımız yok. Devlet kamulaştırıp alırsa onarımı yapılır. Devlet kamulaştırmazsa da başka almak isteyen de olursa satarız” dedi.

Ziyaret için gelenlerin olduğunu ve bu halini görünce üzüldüklerini de ifade eden kilise sahibi Öksüz, “Bir ara burayı yıkıp yerine ev yapmak istedik ancak tescilli koruma altında olduğu için yıkamadık. Biz de evi hemen yanına yaptık. Burayı da depo ve mallarımızı koyduğumuz yer olarak kullanıyoruz çünkü başka koyacak yerimiz yok. Buraya gelen ziyaretçiler oluyor. Bu halini görünce ağlayan da oluyor bize kızan da oluyor. Bu nedenle biz de burayı en iyisi devletin kamulaştırıp onarmasını isteriz” diye konuştu.