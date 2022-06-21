Kırgız eşinin kendisini aldattığını öğrenince öfkelenerek cinayeti işlemiş

Giresun'da geçtiğimiz pazar akşamı dini nikahla birliktelik yaşadığı 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra Görele ilçesinde yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin A.'nın jandarmadaki sorgusunda cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle işlediğini itiraf ettiği ortaya çıktı.

Cinayet sonrası yaşananları anlatan Metin A.'nın ilk sorgusunda "İmam nikâhlı birlikteliğimiz vardı. Bu birlikteliğimizden 1 çocuğumuz var. Beni aldattığını öğrenince öfkelendim. Cinayet sonrası cesedi araçla Tirebolu'dan Görele'ye 7 kilometre mesafe gelerek getirim ve yol kenarına bıraktım. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.

Öte yandan Keremet Nyshanova'nın cenazesi tamamlanan otopsi işlemleri sonrası ülkesi Kırgızistan'a gönderildi.