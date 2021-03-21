İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırmızı kategoride bulunan Giresun'da caddeler boş kaldı

Vaka sayısı haritasına göre “çok yüksek risk” grubunda ve kırmızı kategoride bulunan iller arasında yer alan Giresun’da bugün sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Vaka sayısı haritasına göre “çok yüksek risk” grubunda ve kırmızı kategoride bulunan iller arasında yer alan Giresun'da bugün sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.


Korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yasağa uyduğu, sahil, meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.


Meydanlar başta olmak üzere Giresun'un birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturarak yasak kapsamı dışında kalan vatandaşlardan izin belgesi istedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.