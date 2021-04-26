Kış uykusundan uyanan aç ayıların Doğu Karadeniz'deki saldırıları arttı

Giresun'un Keşap ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarına saldırdı.

Keşap ilçesi Kılıçlı köyünde arıcılık yapan Salih Dada'nın kovanlarına ayı saldırdı. Bir çok kovanı kıran ve içindeki petekleri yiyen ayılar maddi hasara yol açtı.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli ise arıcıların ayılarla mücadele kapsamında sigorta yaptırmaları ve ayı savar almaları konusunda uyardı. Ayıların kış uykusundan uyanıp aç kaldıkları için sahil köylerine kadar indiklerine dikkat çeken Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli “Henüz arıcılarımız yaylalara ve ormanlara göç etmeden ayı saldırılarıyla karşılaşmaya başladı. Bunun nedeni kış uykusundan uyanan aç ayılar ihtiyaçları olan enerjiyi baldan karşılamak için sahil köylerimize kadar inip kovanlara saldırmakta ve zarar vermektedir. Özellikle yaz döneminde gezici arıcılar yaylalara ve ormanlara göç ettiklerinde ayının zararları daha da etkisini gösterecektir. Ayıların, bal için kovanlara zarar vermesinin önüne geçmek adına enerjisini güneşten elde edeceğimiz elektrikli şok veren ayı savar çitler bulunmaktadır. Kovanların etrafına tellerle çit örülerek ve bu tellere güneş enerjisinden elde edilen elektrik veriliyor. Akıma kapılan ayıya zarar vermeden 12 volt gibi bir akımla şok uygulanıyor. Hem ayı sağlığı hem de kovanlar korunmuş olacaktır. Aynı zamanda arıcılarımızın arı sigortası yaptırmalarını da öneriyoruz” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Rize'nin İkizdere ilçesinde kış uykusundan uyanan aç ayılar bal üreticilerinin kovanlarına saldırmış ve zarar vermişti.