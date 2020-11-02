Kivi üreticilerine hasat uyarısı

Giresun'da 795 dekar alanda yapılan kivi üretiminde Kasım ayının başı ile ortası arasında hasat yapılıyor. Meyve içerisindeki kuru madde oranının yüzde 6,5 ile 7 arasında olduğu zaman hasadın gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.

Giresun'da 795 dekar alanda yapılan kivi üretiminde 2020 yılı ürün rekoltesinin bin 250 ton civarında olması bekleniyor. Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kivi hasadının Kasım ayının başı ile ortası arasında yapıldığı belirterek hasat için en uygun zamanın meyve içerisindeki kuru madde oranının refraktometre tarafından yüzde 6,5 ile 7 aralığını gösterdiğinde hemen hasadın yapılması gerektiği ifade edildi. Hasat zamanı yaklaştığında kuru madde miktarına sık sık bakılarak hasat zamanının belirlenmesi gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, “Kivi hasadında meyvenin sap kısmı meyvenin dibinden koparılmalı ve sap kısmı ağaçta bırakılmalıdır. Böylece kasalarda meyve etinin zedelenmesi önlenmiş olur. Hasat mümkünse sabahın erken saatlerinde, yağmursuz ve serin bir zamanda yapılmalıdır. Erken hasat meyve tat ve aromasının tam oluşmasına engel olan bir durumdur ki bu meyvenin piyasa değerini düşürür. Geç hasatta meyvenin manav ömrünü kısaltır ve bu istenmeyen bir durumdur. Hasat sonrası meyveler açıkta ve güneşe maruz kalacak alanlarda bekletilmemeli, hemen pazara sunulmalı veya bekletilecekse soğuk hava deposunda saklanmalıdır” denildi.