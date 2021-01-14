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Komşusunun evinde çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçirdi

Giresun’un Çanakçı ilçesinde komşusunun evinde çıkan yangına müdahale eden bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde komşusunun evinde çıkan yangına müdahale eden bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Kaledibi köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turan Kuru 'ya ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekibi ile birlikte söndürmeye çalışan komşusu Selçuk Ekiz (38) kalp krizi geçirdi. İlçe sağlık ocağına kaldırılan Ekiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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