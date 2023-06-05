Konal: "Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını talep ettik"

Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, yaşanan deprem afeti nedeniyle bu sezon Süper Lig'de düşmenin kaldırılması için acil eylem planı başlattıklarını söyledi.

Milletvekili Konal, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Giresunspor'un Süper Lig'de kalabilmesi için acil eylem planı başlattık. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu yıl ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle düşmenin kaldırılması için görüş belirttik. Fazla zamanımız yok bunu biliyoruz. Konuyu yakından takip ediyoruz. Bu konu daha önce gündeme geldiğinde Kulüpler Birliğinde yaklaşık 7-8 kulüp düşmenin kaldırılmasını destekleyecekti ama şimdi geldiğimiz noktada bu sayı daha da azaldı. Her şeye rağmen biz düşmenin kaldırılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bunda başarılı oluruz” dedi.