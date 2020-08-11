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Köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karaca kurtarılamadı

Giresun’un Eynesil ilçesinde fındık toplayan vatandaşlar tarafından yaban köpeklerinin saldırısına uğramış şekilde yaralı bulunan yavru karaca, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde fındık toplayan vatandaşlar tarafından yaban köpeklerinin saldırısına uğramış şekilde yaralı bulunan yavru karaca, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


Giresun'un Eynesil ilçesi Ören Beldesi Belen mahallesinde fındık toplayan vatandaşlar, yaban köpekleri tarafından saldırıya uğrayan yavru karaca için seferber oldular. Fındık toplayan vatandaşlardan Osman Çöçen, fındık toplamayı bırakarak yavru karacayı yaban köpeklerinin saldırısından kurtardı.


Olay sonrası köpek sahiplerine isyan eden Osman Çöçen, yaklaşık bir saat yavru karacayı hayatta tutabilmek için kucağında tuttu. Durumun Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen görevliler yavru karacanın cansız bedeniyle karşılaştılar. Yetkililer, tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan yavru karacayı, gerekli işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere teslim aldılar.

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