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Korona virüse yakalanan ASKON Giresun Şube Başkanı Türk sağlığına kavuşuyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun Şube Başkanı Yener Türk, yakalandığı Korona virüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.


Yakalandığı Korona virüs nedeniyle bir süredir Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören iş adamı ve ASKON Giresun Şube Başkanı Yener Türk, sağlığına kavuşup 25 gün sonra taburcu oldu. Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisine evde devam edilen Türk'ün son Covid-19 testinin de negatif çıktığı bilgisi verildi.


Şuan evinde ve durumunun iyiye gittiğini ifade eden Türk, “Herkes kesinlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalıdır. Sakın virüs bana bulaşmaz demeyin” uyarısında bulundu.

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