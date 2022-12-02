Köy derneğinden Çamoluk ilçesindeki okullara bilgisayar sınıfı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Akyapı Köyü Derneği tarafından ilçede ilk ve orta okul olarak hizmet veren binaya 25 bilgisayardan oluşan "Bilgisayar ve Etüt Sınıfı" oluşturuldu.

İlçe merkezinde Gazi ilk ve ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet veren okul binasındaki "Bilgisayar ve Etüt Sınıfı” düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Çamoluk Kaymakamı Furkan Berber, , İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Otabaşi, İlçe Jandarma Komutanı Zülfü Özkan, Emniyet Amiri Mustafa Arslan, Akyapı Köyü Dernek Başkanı Fatih Başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle öğrenciler ve velileri katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Furkan Berber, "Okullar insan yetiştiren mekanlardır. Bu özellik, okullarımızı diğer kurumlardan ayıran en temel farktır. Bu nedenle okullarımıza ve gençlerimize ayrı önem veriyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte bilginin en değerli sermayenin üretildiği okullarımız, bizim birinci meselemizdir. Bu vesile ile bilgisayarları hibe edip okulumuzda Bilgisayar ve Etüt Sınıfımızın açılmasına vesile olan Akyapı Köyü Dernek Başkanı Fatih Başkan ve yönetimine özellikle teşekkür ederek, emeği geçen okul müdürlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek Başkanı Fatih Başkan ise yaptığı açıklamada "Sınıf ögrencilerini kapsayacak miktarda oluşturulan bilgisayar dersliği, tam teşekküllü ve yeni nesil bilgisayarlardan oluşuyor. Okulun bütün öğrenim gören şubeleri bilgisayarlardan yararlanabilecek. Bu sayede öğrenciler bilgilere daha kısa sürede ulaşabilecek. Dernekler artık, zaman öldürme ve sohbet mekanı algısından çıktı ve gerçek anlamda yardımlaşma ve dayanışma gücünü gözler önüne sermektedir. Yaşadığımız yüzyılın en büyük gereksinimi teknolojik gelişmelerdir. Genç beyinlere erken yaşlarda teknolojiyi üretim için kullanabilme becerisini kazandırmayı amaçlayan ve öğrencilerin teknoloji ile tanışmalarına vesile olmaktan mutluyuz. Akyapı Derneğimize bu projenin hayata geçmesinde maddi manevi katkı sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.