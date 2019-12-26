Köy okuluna anlamlı yardım

Giresun'un Espiye ilçesine 45 kilometre mesafedeki Ericek köyü ilkokulunda eğitim gören öğrencilere giysi, kırtasiye ve kitap yardımı yapıldı.

Bir yabandı dil kursu öğretmen ve öğrenci velileri, Espiye'in Ericek köyünde okuyan ilkokul öğrencilerine kitap, kırtasiye ve giyecek yardımında bulundu. Kursun sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan giyecek ve kırtasiye malzemeleri, köye gidilerek öğrencilere dağıtıldı. Yapılan yardım kampanyasıyla ilgili bilgi veren kurs yetkilisi Gülendam Bekdemir, “Öğretmen, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Ericek köyünde bulunan ilkokul öğrencilerine yardım eli uzatıldı. Öğretmen, öğrencilerimiz ve velilerimiz kendi imkan ve çabaları ile örnek bir davranış göstererek, soğuk kış günlerinde kaban ve botun yanı sıra kırtasiye olarak öğrencilere en güzel hediyeyi gönderdiler. Özel Bilgim Yabancı Dil Kursu idarecileri olarak bizler de yardımları büyük bir itina ile paketleyerek öğrencilere bizzat giderek teslim ettik. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen bu yardım kampanyasının öğrencilerdeki mutluluğunu görünce ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.