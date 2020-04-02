Köy tedbir amaçlı kendi karantinasını uyguluyor

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Arslancık Köyü muhtarlığı, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle köye misafir kabul etmeyerek kendilerini karantinaya almaları konusunda köylüleri uyardı.

Arslancık Köyü Muhtarı Recep Tomak, beraberinde bulunan sağlık görevlisiyle köyde yaşayanları kapı kapı ziyaret ederek hem bilgilendirdi hem de misafirlik ve komşu ziyaretlerinin yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Köylülerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında 24 saat hizmette olduğunu kaydeden Muhtar Recep Tomak, “Her geçen gün salgının boyutu daha da ciddiyet kazanmaktadır. Bizlerde muhtar olarak köyümüzün tedbirini almamız gerekiyor ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmeliyiz. Bu anlamda köyümüzde ziyaretlerin, misafirliklerin önüne geçmeliyiz. Önemli olan salgın gelip zorunlu karantinaya alınmadan önce, tedbir alıp kendi karantinamızı uygulamaktır. Köy halkımızda yapılan uyarılar ve alınan tedbirlere riayet ederek ziyaretleri kabul etmiyor ve ziyarette bulunmuyor. Köylünün gıda başta olmak üzere diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak için 24 saat göreve hazırız. Devletimizin de her kurumu bu konuda seferber olmuş durumdadır. Köye, tüpçü, sütçü ve ekmekçinin dışında kimse giriş yapamıyor“ dedi.