Köylü ormanına sahip çıktı, usulsüz kesim durduruldu

Giresun'un Görele ilçesi Taşlık Köyü'nde Ezelteri ormanında gençleştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen ağaç kesimi köylüleri ayağa kaldırdı. Köylülerin tepkisi ve şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde kesim ihalesinin alan firmanın usulsüz ağaç kesimi yaptığı iddiasıyla Görele Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlatırken, kesim işlemleri de durduruldu. Kesilen ağaçlara ise Orman İşletme Müdürlüğü tarafından el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Taşlık köyü Ezelteri mevkiinde gençleştirme yeni fidan dikimiyle ilgili proje kapsamında ağaç kesim ihalesi yapıldı. Yapılan ihale kapsamında kesilecek ağaçlar mühürlendi. Ancak kesimi takip eden köylülerin ihbarı sonrasında Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin denetimi ile mühürsüz ağaçların da kesildiği tespit edildi. Gerekli işlemler yapılarak konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Görele Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, kesim durduruldu, kesilen ağaçlara ise el konuldu.

Köy sakinlerinden Nevzat Eyibil konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ormana yol vurulmuş ve yol güzergahındaki ağaçlar kesilecek diye biliyorduk ancak baktığımızda ormanda adeta ağaç katliamı yaptığını gördük bunun üzerine ilgili yerlere bilgi verdik. Şuanda kesimin durdurulması ve gerekli incelemenin yapılması ormanlarımızı korumak adına son derece bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Ormanda ağaç kesimi sonucu köy şebeke suyunun hasar gördüğünü ve köy yollarının da bozulduğunu ifade eden Köy Muhtarı İbrahim Tüysüz ise “Ormandaki usulsüz kesimleri görünce hemen ilgili makamlara tespit ve inceleme için dilekçeler verdik ve dilekçelerimizin sonucunda da gerekli işlemlerin yapıldığını gördük. Bununla birlikte ağaç kesimi ve nakliyesi sırasında köyümüzün içme suyu ve yolları ciddi hasar görmüştü. Bu konuda da gerekli girişimlerde bulunduk ve hem yol hem de içme suyu sorunumuzun çözülmesi için çalışma başlatılacak” dedi.