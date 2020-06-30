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Küçük İkra Nur'u arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor

Giresun’un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları sürerken, Samsun ve Trabzon’dan gelen AFAD ekipleri de bugün arama çalışmalarına dahil oldu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları sürerken, Samsun ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri de bugün arama çalışmalarına dahil oldu.


Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarında dördüncü güne girildi. Arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine Samsun ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri de katılırken, toplamda 106 hektar alanda tarama yapıldı. İkra Nur Tirsi'ye ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanamazken, bugün dere kenarında arama çalışmaları sürüyor.

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