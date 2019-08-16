Kur'an kursuna gittiler, hediyeleri kaptılar

Giresun'un Espiye ilçesindeki Esentepe cami cemaati tarafından temin edilen bilgisayar, bisiklet, cep telefonu ve çeşitli hediyeler, 2019 yılı yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere teslim edildi.

Yaz Kur'an kurslarının sona ermesiyle birlikte Espiye ilçesinde başarılı olan öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. İlçenin Esentepe Camii'nde düzenlenen törende bir öğrenciye bilgisayar, 5 öğrenciye cep telefonu, 15 öğrenciye bisiklet, 30 öğrenciye ise çeşitli hediyeler verildi.

Esentepe Camii İmam Hatibi Eşref Bayrak, çocukların açılan yaz Kur'an kurslarına sürekli olarak gelmelerini motive edebilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Yavuz Koçak ise, “Yaz Kur'an kursları, Diyanet işleri Başkanlığımızın çok önemsediği, halkımızın da, dinini, Kuran'ını öğrensin diye çocuklarını büyük bir içtenlik ve beklentiyle camilere ve Kur'an Kurslarına göndermesiyle, milyonlarca çocuğumuzun katılımıyla gerçekleşen çok ciddi bir eğitim faaliyetidir. Okullar kapandığında bütün çocukların heyecanlarının temelinde tatilin tadını çıkarma gayreti varken, uzun yaz günlerinde bu beklentilerini bir tarafa bırakıp camilere doluşan çocuklar, hediyelerin en iyisine ve övgülerin en yücesine layıktır. Bu hediyelerin teminine vesile olanlara teşekkür ediyorum” dedi.