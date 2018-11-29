Kurt: “Keşap için kardeşlik ve birlik içinde bir yönetimle geleceğiz”

Giresun'un Keşap ilçesinde Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Mustafa Kemal Kurt, anketlerde ve temayül yoklamalarındaki başarı için ilçe halkına teşekkür ederek "Halkımız teveccühünü en üst noktada gösteriyor. Biz de partimizin görev vermesi durumunda Keşap'a kardeşlik ve birlik içinde bir yönetimle geleceğiz" dedi.

Kurt yaptığı açıklamada "Biz ilk günden beri Keşap'a kardeşlik, birlik ve beraberlik için geldiğimizi vurguladık. Keşap'ta yaşayan esnafımızı, hemşerilerimizi ziyaret ettik. Onlara Keşap'ta birlik ve beraberliğin önemini, ilçemizin geleceği için anlattık. Eğer partimiz görev verir ve halkımız teveccüh gösterirse biz Türkiye'nin neresinden olursa olsun ilçemizde bir Keşaplılık ruhu oluşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya talibiz" diye konuştu.