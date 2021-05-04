Kurulduktan 6 yıl sonra öğrenci alacak

Giresun Üniversitesi'nin 2015 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi 6 yıl aradan sonra 2021-2022 akademik yılında 60 öğrenci kontenjanı ile öğrenci eğitime başlayacağı belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu tarafından Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin uygulama hastanesinin açılışının onaylanmasının ardından gelecek akademik yılda kabul edebileceği öğrenci kontenjanı da belirlendi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi binasının kalan eksiklerinin tamamlanması adına yoğun bir mesai harcadıklarını ifade ederek “YÖK tarafından alınan iki önemli karar neticesinde Diş Hekimliği Fakültemiz 2021-2022 öğretim yılında hem eğitim öğretim, hem de klinik çalışmalara başlayabilecektir. Bu bağlamda, Nizamiye Yerleşkemizde bulunan Fakülte binamızda fiziki şartların iyileştirilmesi adına ciddi bir çaba sarf etmekteyiz. İnşaat çalışmalarının gerçekleştirilmesinde maddi ve manevi katkılar sağlayan çok değerli hayırsever hemşehrilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Klinik uygulamaları için kullanılacak alanlarda gerçekleştirilen bu çalışmaları yıl sonundan önce tamamlamayı ve hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz” dedi.

Akademik personel ve cihaz eksikleri gideriliyor

Akademik personellerin yanı sıra cihaz teminin de büyük ölçüde giderildiğini kaydeden Rektör Can, “Bütçe imkanlarımız ölçüsünde klinik faaliyetlerde kullanılacak önemli cihazların teminini büyük ölçüde gerçekleştirdik. 21 adet öğrenci simülasyon cihazı, 25 ünit ve 1 merkezi sten cihazının kurulumunu yapıyoruz. Bu yıl içinde de ihtiyaç duyulacak cihazların alımına devam edeceğiz. 20 Ağustos 2015 tarihinde kurulan Fakültemizde, son bir yıl içinde göreve başlayan, 1 araştırma görevlisi, 6 Dr. Öğretim Üyesi ile birlikte 2 profesörümüz halen görev yapmaktadır. Atama işlemleri devam eden iki Dr. Öğretim üyesi birlikte toplam 11 akademik personel görev yapacaktır. Akademik kadromuzu üniversitemize tahsis edilen kadro ölçüsünde artırmaya devam edeceğiz. Diş Hekimliği Fakültemizin ve Uygulama Hastanesinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.