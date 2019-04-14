Lise öğrencileri tarihi Andoz kalesinde çevre temizliği yaptı

Lise öğrencileri Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan Espiye'deki tarihi Andoz Kalesinde çevre temizliği yaptı.

Espiye 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri “Toplumsal Hizmet Çalışma Projesi” kapsamında okul müdürü Deniz Aldemir ve Müdür Yardımcısı Şeref Başoğlu öncülüğünde Giresun'un turizm alanlarından birisi konumunda bulunan Andoz Kalesi'nde çevre temizliği yaptı. Kalede sağa sola atılan çöpleri tek tek toplayan öğrenciler vatandaşlara da mesajlar vererek çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Okul Müdürü Deniz Aldemir, toplumdaki çevre bilincini geliştirmek için böyle bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Öğrencilerimizle birlikte ilçemizin Arıdurak köyünde bulunan Andoz Kalesi ve eteklerindeki piknik alanında çevre temizliği gerçekleştirdik. Amacımız, öğrencilerimize sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde çevre bilinci kazanmalarını sağlamak. Bunu yaparken vatandaşlarımıza da örnek olmak. Tarihi kalemizi çok kirletilmiş olarak bulduk. Elimizden geldiğince temizlemeye çalıştık. Vatandaşlarımızdan daha temiz bir çevre için duyarlılık bekliyoruz. Andoz Kalesi'nde altı çuval çöpü toplandı. Bir naylon poşetin doğada yok olması yaklaşık dört yüz yılı buluyor. Unutmayalım ki en iyi temizlik kirletmemektir. Öğrencilerimize bu etkinliğe gönüllü olarak katıldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.