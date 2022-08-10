Lunapark'taki eğlence treni kazasında ölen komiser yardımcısı bayan polis için tören düzenlendi

Giresun'da dün akşam lunaparktaki eğlence treni kazasında hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe için Giresun Valiliği önünde bir tören düzenlendi.

Törende aynı kazada yaralanan Dilekçe'nin eşi Özel Haraket Şube Müdürlüğünde görevli polis Memuru Samet Dilekçe meslektaşları eşliğinde törene katılırken, ayakta durmakta zorluk yaşadığı gözlendi. Törene akrabaları ile Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ile polis memurları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Recep Yazıcı, “Bugünkü kaybımızın biz meslektaşlarına, sevenlerine verdiği acı tarifsizdir. Her ölüm büyük bir acıdır ancak, bazı ölümlerde yüreğimizdeki acıyı tarif etmek mümkün değil. Gencecik yaşında kaybettiğimiz Komiser Yardımcımız Sinem Gülşen Dilekçe'nin vefatı da böyle tarifsiz bir acıyı yaşattı bize. Başta ailesi, yakınları ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kendisi 9.10.2021 tarihinde ilimize atanmış Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde başarılı çalışmalara imza atmış bir kardeşimiz olup, kendisinden memnun olduğumuz gibi teşkilat içerisinde de sevildiğini de vurgulamak istiyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Törenin ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin naaşı meslektaşlarının omuzlarında taşınarak son yolculuğu için memleketi Ordu'nun Kumru liçesine uğurlandı.

Lunapark kazasında hayatını kaybetmişti

Olay dün akşam saat 21.00 surlarında Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Kendisi gibi polis olan eşi ve arkadaşlarıyla lunaparka gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe''Elma Kurdu' isimli eğlence trenine bindi. Eğlence treni, iniş sırasında raydan çıkarak yükseklikten devrildi. Bu sırada trende bulunan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe ile beraber Şevval Akbaş ve Fatma Akbaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.