Maden işletmesineait atık su havuzunun patlaması köylüyü endişelendirdi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir maden şirketine ait atıkların depolandığı havuz setinin patlamasıyla sızan suların dere yatağına karıştığı belirtildi.

Patlamayla birlikte tesisin çevresinde bulunan dereye siyanürlü atıklar karıştı, siyanürlü su Kılıçkaya Barajı'na ulaştı. Mağdur olan ve zehirli atıklar dolayısıyla ciddi endişe taşıdıklarını belirten maden ocağı yakınındaki Yedikardeş köyü sakinleri, atıkların bahçelerine de ulaştığını belirterek tepki gösterdiler.

Şebinkarahisar Yedikardeş Köyü Derneği Başkanı Serkan Çiftçi, yaşanan çevre felaketinden endişe duyduklarını belirterek, “Yedikardeş köyümüzün hemen yakınında ve doğa harikası Çağlayan Şelalesi'nin hemen altında bulunan Nesko Madencilik A.Ş.'ye ait maden işlemede kullanılan, siyanürle oluşan zehirli atıkların depolandığı flotasyon tesislerinde dün gece, zehirli atıkların depolandığı havuzların tamamı patlamış ve depolanan tüm zehirli atıklar, tesisin hemen altında bulunan dereye kontrolsüz bir şekilde sel oluşturarak akmıştır. Bu atıkların tamamı derenin devamında bulunan Kılıçkaya Barajımıza karışmış durumdadır. Bu konuda geçmişten bugüne kadar yöre halkı, sivil toplum kuruluşları ve tüm çevre bilincine sahip olan duyarlı insanlarımız tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarıların, tüm yazılı başvuruların dikkate alınmaması bu çevre felaketine sebebiyet vermiştir. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeden yapılan kontrolsüz madencilik ve kontrolsüz cevher işleme ve kontrolsüz, bilinçsiz depolama sonucu bu felaketin geleceği açıkça ortada olduğu halde görevli, yetkili ve sorumlular gereğini yapmadıkları için bölgedeki tüm flora, fauna zarar görmüş ve topraklarımız, bitki örtümüz ve sularımız zehirlenmiştir” dedi.

Giresun Valiliği'nden açıklama geldi

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Valiliği ise "Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde faaliyet gösteren Nesko Maden AŞ'nin atık barajındaki iç setinin yıkıldığı bilgisi alınması üzerine; DSİ 22.Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden müteşekkil teknik heyet sahada incelemeler yapmak üzere Valiliğimizce görevlendirilmiştir.

Görevlendirilen teknik heyet tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede; sızma olayından yaklaşık 2 saat sonra ilgili firma tarafından yapılan müdahaleyle sızmanın önlenerek kontrolsüz atık su akışının kesildiği, kuşaklama kanalları yapılarak kirli suyun dinlendirilerek temizlenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bölgede; 5 ekskavatör, 2 loder, 1 greyder ve 3 kamyon ile temizlik çalışmaları devam etmektedir. Can ve mal kaybının bulunmadığı olayda çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir riskin oluşmaması için kurumlarımız ve ilgili firma tarafından bölgede tüm tedbirler alınmıştır. Bölgeye yakın çevre köylerimizdeki vatandaşlara sahaya girmemeleri konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmıştır" denildi.