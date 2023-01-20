Mağduriyet yaşatan yol ulaşıma açıldı

Karayolları tarafından kış mevsiminde risk bulunduğu gerekçesiyle her yıl Aralık-Mart aylarında ulaşıma kapatılan Yağlıdere-Alucra karayolunda mağduriyet sona erdi. Karayolları Giresun 104. Şube Şefliği'nden yapılan açıklamada, kış mevsiminde risk oluşturduğu için önlem amacıyla ulaşıma kapatılan yol yöre halkının talep ve istekleri doğrultusunda iş makineleriyle ulaşıma açıldı. Kış boyunca da imkanlar dahilinde açık tutulması için çalışmalar yürütülecektir” denildi.

Yöre sakinlerinden Temel Eceoğlu ise, “Nihayet her kış mevsiminde yaşadığımız mağduriyet sona erdi. Yolun ulaşıma kapalı kalması sonucu 25 kiloletrelilk yolumuz 500 kilometreye çıkıyordu. Şimdi Gerek Giresun'un Yağlıdere'ye bağlı Sınır köyü, gerek Alucra'nın Çakrak köyü, Üçtepe Beldesine bağlı mahalleler Alucra ilçesine daha kısa sürede ulaşabileceği gibi bu yol güzergahını kullanarak sahilden İç Anadolu bölgesine ulaşacak sürücüler için sağlanmış olacaktır. Umarız bu yol bir daha açık olduğu halde risk oluşturuyor diye kapatılmaz” dedi.