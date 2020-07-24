Mahalle sakinleri tarafından yıllar önce yapılan asma köprü onarılıyor

Giresun'un Görele ilçesinde Ünlüce Mahallesi sakinleri tarafından yapılan 50 metre uzunluğundaki asma köprüde Görele Belediyesi tarafından onarım ve tamirat çalışmaları başlatıldı.

Ünlüce Mahallesi sakinlerinden Adnan Kökboyun tarafından yaptırılan ve yıllar içerisinde tahribata uğrayan yaklaşık 50 metre uzunluğundaki asma köprüde onarım ve tamirat çalışmaları başlatıldı.

Ünlüce Mahallesi sınırlarında bulunan ve Çanakçı karayoluna bağlantısı olan asma köprüde incelemelerde bulunan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, asma köprünün güvenli bir hale getirilerek, en kısa zamanda hizmete açılacağını belirterek, “Yıllar önce köprümüzün yapımında Adnan Kökboyun başta olmak üzere Ünlüce Mahallemizin sakinlerinin emekleri büyük. Bizlerde bu anlamda köprümüze merhum Adnan Kökboyun'un ismini vererek, ölümsüzleştirmek istiyoruz. Yapımına başladığımız köprümüzün altını ahşap tahtadan yaparak, çelik tellerini ve korkuluklarını yeniliyoruz. Köprümüzü ışıklandırarak, farklı görsellik oluşturmayı hedefliyoruz. Köprümüzü en kısa zamanda güvenli hale getirerek, halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.