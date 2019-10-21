İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu

Giresun’da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu.

Giresun'da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olayda hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Zamba'nın Kemerli Köyündeki yaşadığı mahalleden geçen dere yatağının taşmaması için çalışma yaptığı sırada suya kapıldığı öğrenildi.


Zamba'nın cansız bedeni evinden 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında arama çalışmalarına destek veren köylüler tarafından bulundu.


Zamba'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.