Mart karı fındık üreticisini endişelendirdi

Meteorolojinin soğuk hava uyarısının ardından dün gece başlayan kar yağışı, Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olurken, fındık yetiştirilen Giresun ve Ordu'da orta ve yüksek kesimlerde çiçek açan fındık dalları kar altında kaldı. Fındık üretici mart ayı sonunda yağan karın her zaman risk oluşturduğu için endişe yaşadıklarını ifade ederken, Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin ise asıl tehlikenin önümüzdeki birkaç günde yaşanabileceğini söyledi. Abdullah Şahin “Fındık kar altındayken bir risk taşımıyor ancak kar erimeye başladıktan sonra hava sıcaklıklarının düşmesiyle asıl tehlike meydana geliyor. Dün gece özellikle 500 ila 750 rakım üzerinde yani orta ve yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışı oldu. Fındık dallarının üstüne kar olduğu için ısısını koruyor, kar erimeye başlayınca tehlikede başlıyor. Fındıkta döllenme de gerçekleştiği için, döllenmenin olduğu yerde hava sıcaklığı eksiye düşerse zirai don meydana gelir. Şuan don olup olmadığını tam manasıyla söyleyemeyiz. Kar eridikten sonra, güneş açar ve gecede dona çekerse tehlike oluşuyor” dedi.

Giresun'un Mesudiye köyünde fındık üreticisi Avni Akar ise “Havaların iyi gitmesi sonucu bu sene fındık erken karanfil ve yaprak açtı. Tam bahar geldi derken mart ayı sonunda kar yağışı başladı. Dün fırtına dolaysıyla bahçelerde zaten bir zarar görmüştü. Dün geceden itibaren hava sıcaklıkları aniden düşerek kar yağışı başladı. Fındık bahçeleri kar altında kaldı. Bu zamanda yağan kar her zaman risk oluşturur. Alınabilecek en iyi önlem tarım sigortasıdır ama çoğu üretici maalesef yaptırmıyor. İnşallah ayaza çekip don yapmaz yaparsa var halimize” diye konuştu.