Mavi Göl'ün de içerisinde yer aldığı Kuzalan Tabiat Parkı'nda sonbahar

Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavi Göl ve Göksu Travertenlerinin de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor

Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçe güzergahında yer alan şelaleleri ve küçüklü büyüklü dört gölden oluşan mavi gölleri ile dikkat çeken Kuzalan Tabiat Parkı sonbahar mevsimiyle ayrı bir renk cümbüşüne büründü.

Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaza yakın bir renk alıyor.

Parkın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık göllerle ve akarsularla bütünleşiyor. Sarp arazideki vadide ağaçların arasında saklı kalan Mavi Göl ise ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor.