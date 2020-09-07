Maytap patlamasında yaralanan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı

Giresun'un Dereli ilçesinde maytap patlamasında yaralanan iki çocuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla helikopterle en hızlı şekilde hastaneye sevk edildi. Yapılan tedavinin ardından çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Giresun'un Dereli ilçesinde 6 Eylül günü maytapla oynayan Muhammed Talha Türkmen ve Talha Yiğit, maytapın patlaması sonucu gözlerinden yaralandılar. Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o sırada çocuklarını hastaneye götüren aileyle karşılaşınca çocukların helikopterle en hızlı şekilde hastaneye götürülmesi talimatını verdi.

Jandarma helikopteriyle Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen iki çocuk, Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Kamil İnan tarafından yapılan müdahale ile hastaların her iki gözündeki yabancı cisimler tek tek temizlenerek tedavileri yapıldı.

Başhekim Doç. Dr. Atilla Çıtlak, meydana gelen olayda yaralanan çocuklara acil şifalar dileyerek, “Pazar günü hastaneden yaptığım çağrıya anında yanıt veren ve 5 dakika içinde hastaneye gelen çocuklarımızın gözüne patlama sonucu saplanan kum tanelerini tek tek çıkaran Opr. Dr. Kamil İnan'a ve asistanına gösterdikleri çaba için teşekkür ederim” dedi.

Opr. Dr. Kamil İnan, hızlı bir şekilde hastaneye getirilen çocuklarla ilgili, “Çocukların hastanemize kısa sürede sevki, enfeksiyon riski ve yabancı cisimlerin göz içinde gömülmesini önlemiş olup görme açısından ileri dönemde olumlu katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.