İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Memleketlerini unutmasınlar diye gezi düzenleniyor

Şebinkarahisar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul’da yaşayan Şebinkarahisarlı üniversite öğrencilerine her yıl gezi düzenleyerek memleketlerini tanıtıyor.

Şebinkarahisar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul'da yaşayan Şebinkarahisarlı üniversite öğrencilerine her yıl gezi düzenleyerek memleketlerini tanıtıyor.


İstanbul'da doğup büyümüş ama memleketlerine hiç gelmemiş Şebinkarahisarlı üniversite öğrencilerine her yıl olduğu gibi bu yılda Şebinkarahisar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gezi düzenlendi. İstanbul'dan babalarının, dedelerinin memleketine gelen üniversiteli öğrencilere ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.


Gezi amacının ilçeyle bağların kopartmamak ve birbirleriyle kaynaştırmak olduğu ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.