Memleketlerini unutmasınlar diye gezi düzenleniyor

Şebinkarahisar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul'da yaşayan Şebinkarahisarlı üniversite öğrencilerine her yıl gezi düzenleyerek memleketlerini tanıtıyor.

İstanbul'da doğup büyümüş ama memleketlerine hiç gelmemiş Şebinkarahisarlı üniversite öğrencilerine her yıl olduğu gibi bu yılda Şebinkarahisar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gezi düzenlendi. İstanbul'dan babalarının, dedelerinin memleketine gelen üniversiteli öğrencilere ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Gezi amacının ilçeyle bağların kopartmamak ve birbirleriyle kaynaştırmak olduğu ifade edildi.