Meslek Yüksekokulu ile Liseden Eğitimde İşbirliği Protokolü imzalandı

Protokol kapsamında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı öğrencileri uygulama eğitimini Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama alanından alabilecek.

2019-2010 Akademik Yılında Espiye'deki ilk öğrencileriyle buluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, “Yüksekokulumuz Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı 1. sınıfı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Espiye ilçemizde öğrenim görmeye başladılar. Deniz Ulaştırma ve İşletme programı dersleri için gerekli olan tesis ve altyapı hizmetlerinin tam olduğu Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi denizcilik bölümünün imkanlarından yararlanmak için Eğitimde İşbirliği Protokolü hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Program öğrencileri de Espiye Meslek Yüksekokulu binasında bölümüze ayrılan iki derslik ve laboratuvarlarda teorik eğitimlerini sürdürmektedirler. Öğrencilerimizn uygulama eğitimleri ise Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin altyapısından faydalanılacaktır” bilgisini verdi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Aysun Türkmen daha sonra beraberinde bulunan Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Erhan İşler ve Yüksekokul Sekreteri Zekai Balkaya ile öğrencilerin teorik ve pratik eğitimlerini yapacakları mekanları yerinde incelemelerde bulunarak , Şehit Cengiz Sarıbaş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Okul müdürü Alptekin Güler'i ziyaret etti.