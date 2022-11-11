Meyve ve sebzelere 40 yıldır dondurmayla ayrı bir lezzet katıyor

Tezgahındaki dondurma çeşitlerinin mevsimine göre yetişen meyve ve sebzelere göre değiştiğini belirten Oğuz Uzal, dondurmasını özellikle Giresun'a özgü meyve ve sebzeleri kullanarak yaptığını kaydetti. Dondurmacı Uzal, “Çocukluğumda başladığım bu mesleği 40 yılı aşkın süredir yapıyorum. Her yöreye özgü dondurma vardır amam benim dondurmamda Giresun mevye ve sebzelerine özgü dondurmadır. Tezgahımızdaki dondurma çeşitleri mevsimine göre yetişen meyve ve sebzelere göre değişiyor. Yazın tezgahımızda kirazlı, ısırganlı dondurmalar görmen mümkünken bu mevsimde ise fındıklı, incirli, isabella üzümlü, karayemiş olarak bilinen taflan, lahanalı, mendekli, portakallı gibi birçok çeşidimiz bulunuyor. Dondurmamızı tamamen meyveden yaptığımız için de yaz ve kış tüketilmesi mümkün. Giresun'a yeni gelenler ilk başlarda kışın dondurma tüketilir mi diye endişe etseler de zamanla hiçbir zararının olmadığını, sanki meyve tüketir gibi tüketildiğini görünce daimi müşterim oluyorlar. Bizim dondurmamız tamamen doğal meyve ve sebzelerden hiçbir katkı maddesi kullanmadan yaptığımız için uzun süreli dayanıklı olma özelliği de barındırıyor. Dolayısıyla biz yöremizde yetişen meyve ve sebzelere 40 yılı aşkın zamandır ayrı bir tat, ayrı bir lezzet ve değer katıyoruz” dedi.