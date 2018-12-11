MHP Giresun'da bazı belediye başkan adaylarını tanıttı

İl Başkanı Konal, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından kısa süre önce göreve atandığını belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in takdiri ile Milliyetçi Hareket Partisi Giresun İl Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Allah'a hamd olsun ki Giresun Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinden sonra, bu kutsal davaya ve Giresun'a tekrar hizmet etme şansı yakalamış bulunmaktayım. Ne mutlu bu davaya nefer olan ülküdaşlarıma, ne mutlu bu bayrak yarışında mücadele edenlere” dedi.

Giresun'a hizmet adına zorlu bir yola çıktılarını ifade eden Konal, “Türk milliyetçiliği fikir hareketinin başlangıcından bugüne rahat bir dönemin olmadığının, ülkücünün çilesinin bitmeyeceğinin bilinciyle, mazeret üretmeden, yoklukları, sıkıntıları bahane etmeden, kıymetli hemşehrilerimizin teveccühünü kazanıp, zor işimizi kolay kılmak adına il yönetimindeki değerli arkadaşlarımızla birlikte mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Konal konuşmasının ardından Giresun Merkez Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Yılmaz'ı, Görele Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Melikoğlu'nu, Espiye Belediye Başkan Adayı Tuğrul Yanıoğlu'nu, Tirebolu Belediye Başkanı Adayı Fikri Şen'i Doğankent Belediye Başkan Adayı Haşim Birol Tekin'i ve merkez ilçeye bağlı Duroğlu Belde Belediye Başkan Adayı Halil Çetin'i basın mensuplarına tanıttı.