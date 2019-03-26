İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP'li İbaş: “Hak eden kazansın”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yağlıdere Belediye Başkan Adayı Yaşar İbaş, Yağlıdere halkı ile buluşarak projelerini anlattı.


İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan İbaş, hak edenin kazandığı bir seçim olması dileğinde bulundu.


Yola çıkarken gençler ve esnaf ile çıktıklarını kaydeden İbaş, “Biz bu yola gençler ile esnaf ile çıktık Allah razı olsun onlarda bizi yalnız bırakmadı. 31 Mart akşamının sonu bugünden belli diye düşünüyorum. İnşallah bir fırsat verirlerse iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum” dedi.


“İlçe halkı değişimden yana” diyen Yaşar İbaş, “Bu siyasi olarak değil her şeyde böyle. Biz kesinlikle siyasi ayrım yapmayacağız tüm hemşerilerimizi kucaklayacağız. Bizim önceliğimiz Yağlıdere olacak, hizmet ön planda olacak. Kimin ne sorunu varsa ona koşmak için elimizden geleni yapacağız. 31 Mart seçimlerinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diyorum. İnşallah hayırlı olan, hak eden kazanır” ifadelerini kulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.