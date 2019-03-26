MHP'li İbaş: “Hak eden kazansın”

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan İbaş, hak edenin kazandığı bir seçim olması dileğinde bulundu.

Yola çıkarken gençler ve esnaf ile çıktıklarını kaydeden İbaş, “Biz bu yola gençler ile esnaf ile çıktık Allah razı olsun onlarda bizi yalnız bırakmadı. 31 Mart akşamının sonu bugünden belli diye düşünüyorum. İnşallah bir fırsat verirlerse iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

“İlçe halkı değişimden yana” diyen Yaşar İbaş, “Bu siyasi olarak değil her şeyde böyle. Biz kesinlikle siyasi ayrım yapmayacağız tüm hemşerilerimizi kucaklayacağız. Bizim önceliğimiz Yağlıdere olacak, hizmet ön planda olacak. Kimin ne sorunu varsa ona koşmak için elimizden geleni yapacağız. 31 Mart seçimlerinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diyorum. İnşallah hayırlı olan, hak eden kazanır” ifadelerini kulandı.