Milletvekili Sabri Öztürk Giresun'daki koronavirüs vakalarını açıkladı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Giresun'daki koronavirüs salgınıyla ilgili raporu açıkladı.

Milletvekili Öztürk, yaptığı açıklamada “Bütün dünyanın uğraştığı koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Giresun'da serviste tedavi gören 41 hastamız, yoğun bakımda tedavi gören 5 hastamız, taburcu olan 19 vatandaşımız,

hayatını kaybeden 4 vatandaşımız olmak üzere toplam 69 vakamız vardır. Bu sayı Türkiye ortalamasının altındadır. İnşallah yeni bir vakaya rastlanmaz, mevcut hastalarımız tez zamanda şifa bulur. Bize düşen devletimizin açıkladığı tüm tedbirlere uymak, sokağa mecbur kalmadıkça çıkmamaktır. Bu süreçte fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun” şeklinde bilgi verdi.