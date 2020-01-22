Minibüs dereye yatağına devrildi: 1 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kovanlık Beldesinden Bulancak ilçesi istikametine seyir halindeki Ali Karakaya idaresindeki 28 M 5256 minibüs Yeniköy Köprü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Araçta sürücü Karakaya yaralı olarak kurtuldu. Karakaya'ya yapılan ilk müdahalenin ardından 112 tarafından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.