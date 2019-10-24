Minik öğrenciler ‘Çocuk Hakları' için yürüdü

Etkinlik kapsamında Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Sözleşmesinde yer alan maddeleri döviz olarak ellerinde taşıyarak Mithatpaşa Ortaokulu'ndan Atapark'a kadar yürüdüler.

Halkın ilgiyle takip ettiği yürüyüşte öğrenciler, maddeleri broşür halinde çevredeki insanlara dağıtarak onların da bilgilenmesini sağladılar. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bülent Güneş, etkinlikte yaptığı konuşmada çocuk haklarının önemine vurgu yaptı. Bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olduğunu vurgulayarak “Çocuklar olmazsa olmazımızdır” dedi.

Atapark'ta öğrenciler adına konuşma yapan Celal Ata Pank, “Özgür çocuklar, sorgulayan yetişkinlere açılan kapı demektir. Dünyada zor koşullarda yaşayan, savaşa gönderilen, evlendirilen çocuklar bulunuyor bunun için ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi' uyulması gerekir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile öğrenciler yeniden okullarına döndü.