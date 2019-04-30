Miniklerin ‘okul öncesi şenliği' renkli görüntülere sahne oldu

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Meydanında düzenlediği ‘Okul öncesi Eğitim Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Yüzlerce minik öğrenciyi bir araya getiren şenlikte, yüz boyama, maskotlar, el işleri, ebruli sanatı, müzik ve dans gibi pek çok etkinlik minik öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Okul öncesi eğitime dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü, Fahri Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosun, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Kemal Gürgenci, çok sayıda veli ve minik öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Tosunoğlu, ‘Okul Öncesi Eğitim' ile toplumda farkındalığın artırılması ve her çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanmasını hedeflediklerini söyledi.

Şenliğe 6'sı bağımsız anaokulu olmak üzere ilk ve ortaokullarda faaliyet gösteren anasınıflarının katıldığını belirten Tosunoğlu, “Okul öncesi eğitim, çocuğun ilköğretime başlayacağı döneme kadar geçirdiği süreyi kapsar.Çocuklar, bu dönemde yaşamlarının en hızlı büyüme, gelişme ve öğrenme dönemindedir. Bu dönemin kendine özgü özellikleri, gereksinimleri ve öncelikleri vardır. Okul öncesi eğitim bireyin tüm yaşamını etkileme gücüne sahiptir. Dolayısıyla çocukları hayata güçlü ve sağlam adımlarla başlamasını sağlar. Okul öncesi eğitimi alan çocukların okul başarılarının, almayan çocuklara göre daha yüksek olduğu görülür. Okul öncesi eğitim dönemindeki çocukların gelişimi ve eğitimi, tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi sorumluluk gerektirir” dedi.