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Mobil EBA destek aracı Giresun yollarında

Giresun’da internete erişim ve araç gereç konularında sıkıntı yaşayan öğrencilerin imdadına İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan gezici Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracı yetişiyor.

Giresun'da internete erişim ve araç gereç konularında sıkıntı yaşayan öğrencilerin imdadına İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan gezici Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracı yetişiyor.


Korona virüs tedbirlerinin alındığı araçta aynı anda 4 öğrenci internet ve uzaktan eğitim hizmetinden faydalanabilecek. Mobil EBA destek aracı, dönüşümlü olarak görevlendirilen Bilişim Teknolojileri öğretmenleri refakatinde Giresun genelinde internet erişimi ve bilgisayar, tablet vb. araç gereci olmayan öğrencilere hizmet verecek olup öğrenciler Mobil EBA Destek Aracı hizmetini kayıtlı oldukları okullara başvurarak talep edebilecekler.


İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu verilen hizmetle ilgili olarak "Mobil EBA Destek Noktası Aracı ile özellikle sel felaketinden etkilenen ilçelerimiz başta olmak üzere internete dolayısıyla uzaktan eğitime ve EBA içeriklerine erişimde sıkıntı yaşayan çocuklarımızın hızlı ve güvenli bir şekilde erişimini hedefliyoruz." diye konuştu.

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