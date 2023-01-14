Motokurye kazası tatbikatı gerçeği aratmadı

Giresun'da sağlık personellerinin trafik kazalarına müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile motokurye kazalarına yönelik farkındalık oluşturmak ve trafik kazalarına müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla Atapark mevkiinde tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği ters yöne giden bir araç ile motokuryenin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan motokuryeye 112 Acil Sağlık Ekipleri müdahalede bulundu. Trafik ekiplerinin ortam güvenliğini sağladığı olay yerine hastaneden gelen ambulanslar eşlik etti. Olay yerinde ilk değerlendirilmesi yapılan yaralı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede bekleyen ekipler aracılığı ile kazazede tedavi altına alındı. Farkındalık oluşturan tatbikat kazazedenin tedavisinin ardından başarılı bir şekilde son buldu. Tatbikattan habersiz bu anları gerçek zanneden vatandaşlar ise olay yerinde oluşturduğu kalabalık ise dikkat çekti.