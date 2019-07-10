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Muhammed Bayır, Giresunspor'da

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Giresunspor defansa bir takviye daha gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar Osmanlıspor'dan Muhammed Bayır ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.


Giresun'da Başkan Sacit Ali Eren ile bir araya geldikten sonra resmi sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki Muhammed Bayır, Erzurum'a geçerek takımın ilk etap kamp çalışmalarına katılacak. Bu arada imza töreninin ardından bir açıklamada bulunan Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, “Anlaşma şimdiden her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Futbol kariyerine Bakspor (Bugsaşspor) da başladıktan sonra Çorumspor, Bozuyükspor ve son 6 sezondan bu yana da Osmanlıspor formasını giyen deneyimli sol bek oyuncusu Lig'de 79, Süper Lig'de ise 51 kez görev aldı. Muhammed aynı zamanda stoper olarak da görev yapabiliyor.

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