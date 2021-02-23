Muhtarın "yolsuzluk" mücadelesi

Giresun'un Gedikli Köyü'nde devlet-vatandaş işbirliği ile beton yol yapım ihalesini alan firma hakkında kalitesiz ve eksik malzeme kullandığı iddiasıyla köy muhtarı şikayetçi oldu, Giresun Cumhuriyet Savcılığı ise dava açtı.

Muhtarlığı bırakmasına rağmen köylünün hakkını aramayı bırakmayan Eşref Turan'ın şikayetini yerinde bulan Giresun Cumhuriyet Savcılığı yol beton ihalesini alan firma hakkında “Kamu kurum ve kuruluştaki eşya hakkında hırsızlık” iddiasıyla dava açıldı.

Yaklaşık 4 yıldır devletin ve köylünün hakkını aramak için mücadele ettiğini anlatan Gedikli Köyü eski muhtarı Eşref Turan, “2015 yılında muhtar olarak seçildiğim Gedikli Köyü'nde devlet-vatandaş işbirliği ile beton yol yapmak istedik. Bu konuda İl Özel İdaresi'nin yapmış olduğu ihale sonucunda ihaleyi kazanan firma çalışmalara başladı. Bizde köylüler olarak 524 ton çimento teslim ettik. Bizden 3 metreküp başına 350 kilogram çimento alındı bu da yaklaşık bin 500 metreküp hazır beton yapmaktadır. Ancak gelen betonun kalitesinden ustaların şüphelenmesi üzerine yapı denetim laboratuvarı ile anlaşarak numune aldırdık. Numune sonucunda 3 metreküp başına 350 kilogram çimento değil, 200 ile 230 kilogram çimento kullanıldığı tespit ettik ve yaklaşık 200 ton çimentonun kayıp olduğu görüldü. Ayrıca olay nedeniyle ihaleyi alan firma yöneticilerinden şikayetçi olduk” dedi.

Muhtarlıktan vazgeçti hak aramaktan geçmedi

Muhtarlığı bırakmasına rağmen köylünün ve devletin haklarının aramaktan vaz geçmediğini de anlatan Turan, “Köy yolumuzu betonlamak için ihaleyi alan firmanın usulsüzlüğüyle ilgili 2017 yılında ilgili birimlere birçok şikayetimiz oldu ancak bir sonuç alamadık. 2019 yılında muhtarlık sürem tamamlanınca yeniden aday olmadım fakat benim dönemimde yapılan usulsüzlüğünde peşini bırakmadım. Nihayetinde uzun inceleme ve soruşturmaların sonucunda Giresun Cumhuriyet Savcılığı İlgili firmanın kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle hakkında TCK'nın 53. Maddesi uyarınca dava açtı” dedi. Bundan sonra adaletin yerini bulacağına şüphem yok. Benim tek isteğim köylümden topladığım paraların ve devletin yaptığı yardımın adalet karşısında hesabının verilmesidir” diye konuştu.

Savcılık dava açılmasına karar verdi

Giresun Cumhuriyet Savcılığının iddianamesinde ise, “Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde beton firmasına beton yapılmak ve mahalline dökülmek üzere malzemelerin yeterli miktarda teslim edilmiş olmasına rağmen firma tarafından hazırlanan beton içeriğinde çimentonun eksik olması sonucu dökülen betonun bilirkişi raporunda da bildirildiği üzere beton sınıfının C20 değerini sağlamadığı tespit edildiği, dökülen beton içeriğinde çimento malzemelerinin çalınmış olduğu tespit edilmesi neticesinde beton firması sahibi olan şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delile de ulaşıldığı, şüphelinin üzerine atılı suçun taraf beyanları bilirkişi raporları cevabı yazılar ve kantar teslim fişleri ile doğrulandığı ve bu itibarla şüphelinin üzerine suç işlediğine dair hakkında Kamu Davası açılmasına yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği tüm soruşturma evrakı kapsamında anlaşılmış olmakla şüphelinin yargılanmasının mahkememizce yapılarak eylemine uygun yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına şüphelinin kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle hakkında TCK'nın 53. Maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur” denildi.

Firma suçlamayı kabul etmedi

Giresun Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı davaya ilişkin firma yetkilileri savunmasında, “Şirkete ait olan araçların Giresun İl Özel idaresinde resmi olarak kiralık olduklarını kendilerinin betonları alıp özel idareye, isterse oraya götürmekle yükümlü olduklarını, kalite bakımından yapı denetimi laboratuvarını almış olduğu Karekod yani kesin suçlamaların ortalamaların üzerinde sonuç verdiğini, numune sonuçlarının kendi firmalarına ait olmadığını beyan ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini” ifade edildi.