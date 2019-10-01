Muhtarlar mahalle sorunları için bir araya geldi

Giresun'un Espiye ilçesinde mahalle muhtarları mahallelerindeki sorunların çözümü için bir araya geldi.

Mahalle muhtarları, mahallelerindeki ulaşım, eğitim, güvenlik, enerji alt ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili bir araya geldi.

Yapılan toplantı sonunda muhtarlar adına değerlendirmelerde bulunan Merkez Mahalle Muhtarı Bahri Öner, “İlçemizin mahalle muhtarları 6 ayda bir toplantı düzenleyerek mahallelerimizin sorunlarını tespit ederek ve çözümü için çalışmalar yaparız. Bu toplantımızda da görüyoruz ki mahallelerimizin ulaşım, eğitim, güvenlik, elektrik, altyapı ve üstyapı sorunları var. Bu sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli müracaatlarımızı yapacağız. Çözümü için muhtarlarımızla birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.