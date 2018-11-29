Muhtarlarla bir araya geldiler

Giresun'un Görele ilçesinde Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Tolga Erener mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Belediye Başkanı Tolga Erener, muhtarlık görevinin ulvi bir görev olduğunu, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu belirtti. Seçim öncesi herkesin bir beklenti içerisinde olduğunu belirten Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Tabi şimdi seçim geliyor herkes kendi telaşına düşüyor. Mevcut ekonomik bir sıkıntı var bu belli. Dolayısıyla herkes seçim üstü betonlu yol ister ama her şey imkanlara bağlı. Biz de belediye olarak ekonomik bir karar aldık. Seçim öncesi kredi çekmeyeceğiz. Zaten 5 yıldan beridir hiç çekmedik, kesinlikle belediyeyi daha da borçlandırmaya hiçte gerek yok. Zaten mevcut borç yüküyle almıştık .Allah'a hamd olsun şu anda Görele Belediyesi kendi kendini döndürebiliyor. Hizmetlerini kendi öz kaynaklarıyla ve hibelerle yapıyor" diye konuştu.

Muhtarlar onuruna verilen yemeğe İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Esat Çiçek, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Dilcioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Zor, İlçe Nüfus Müdürü Yunus Nadi Öner, İlçe Müftüsü İhsan Öz, Görele Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Yaşar Aydın, İl Genel Meclis Üyeleri Şengül Şahin, Arslan Nizamoğlu, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İsmail Karadirek ile muhtarlar katıldı.