İhlas Haber Ajansı

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Murat Cem Akpınar, Giresunspor'da

Giresunspor, Trabzonspor’dan Murat Cem Akpınar’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Giresunspor, Trabzonspor'dan Murat Cem Akpınar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, kiralama bedeli ödemeyecek.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunsporumuz, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Murat Cem Akpınar takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Murat Cem Akpınar'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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