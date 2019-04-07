Mustafa Kemal Kılıç: "Giresunspor'u düşme potasına sokmayacağız"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç, Giresunspor'u düşme potasına sokmayacaklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor, sahasında karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç, çok iyi oynamalarına rağmen son dakikalarda gelen golle mağlup duruma düştüklerini ifade ederek, düşme potasına yakın kritik bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini söyledi.

"Giresunspor'u düşme potasına sokmayacağız"

Kılıç, Giresunspor'u düşme potasından uzaklaştırmak istediklerini vurgulayarak, "Oyunu çok iyi oynadık, karşılaşmaya da iyi başladık gol pozisyonları da bulduk. Oyunun ikinci yarısı çok daha iyiydik. İlk yarıda hatalar yaptık ama ikinci yarı çok daha iyi oynayan bir takım vardı sahada. Galibiyete daha yakın bir takım gibi görünürken geçen haftanın kopyası gibi son dakikada beklemediğimiz bir gol yedik. İnşallah bu yaralarımızı saracağız. Çok ağır kayıplar bunlar. Önümüzdeki en az 2-3 maçı acilen kazanıp bu kritik yerden uzaklaşmalıyız. Bu karşılaşmayı puanla bitirebilseydik takıma güven getirirdi onu yitirdik. Ancak inşallah Giresunspor'u üzüntülü bir potaya sokmayacağız. Çok emin adımlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Şu anda ligdeki rakibimize karşı avantajlıyız ancak bizim kaybettiğimiz hafta rakibimiz kazansaydı avantajımızı yitirmiş olacaktık. Ligde puan durumu değil galibiyet önem kazanmış durumda. Bizim için en az 3 galibiyet yeterli gibi görünüyor ama sadece bizim kazanmamız değil rakibin de kaybetmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.