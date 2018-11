Mustafa Temel Bozbağ: “Kadir Sağlam kendi mesleğine dönsün ve hakemlik yapmasın”

Lig Kulüpler Birliği ve Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, Denizlispor ile oynadıklarını maçı yöneten Kadir Sağlam'ın kendi mesleğini dönmesini ve hakemlik yapmaması gerektiğini söyledi.

Lig Kulüpler Birliği ve Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, Giresunspor'un Denizli deplasmanında 3-2 yenilmesiyle sonuçlanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Denizlispor deplasmanında hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Bozba "Bu senenin başından bu yana hangi en son ihtimal varsa o oluyor. Ben bu maçı şöyle değerlendiriyorum, benim oyuncularım iyi oynadı. Yalnız özellikle son 10 dakikada yüzde 50-60 oyuncularımızın hatası varsa en az yüzde 50 de maçın hakeminin var. Çünkü verdiği kararların skora etkisi çok büyük oldu. Ben, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'na bir şey söylemeyeceğim. Söyleyenler zaten söylüyorlar ve bu aralar bayağı gündemde Yusuf bey. Kendisini de tanıyorum ama bu bizim maçın hakeminin Spor Toto 1. Liginde ne işi var? Hiçbir pozisyonu süzemeyen, bana yada karşı tarafa önemli değil. Verdiği kararların hiçbiri adil değil. Bir hakem ceza alanı içerisinde kaleciye dokunulmayacağını bilmiyorsa bu işi yapmasının bir anlamı yok diye düşünüyorum. Giresunspor'un verilmeyen bir golü bir penaltısı ve aleyhine verilen bir gol var. Şimdi bu deplasmandan nasıl çıkacaksınız? Denizlispor takımı ligin en formda takımı. Gidip Boluspor'u Bolu'da yeniyor, her önüne gelene 3-4 atıyor ama Giresunspor deplasmanda iki gol atıyor ve hatadan gol yiyor. Hataları falan kabul ediyorum ama sen hakemsin ve maçı ortaya yönetmen lazım. Ben MHK'den rica ediyorum. Bu arkadaşın hakemlikle uzaktan yakından bir alakası yok. Bizi yaktı başka takımları yakmasın. Bu arkadaşın mesleği ne bilmiyorum ancak bence kendi mesleğine devam etsin. Çünkü dikkatle bakıldığında verdiği her karar sıkıntılı kararlar. Sen karşı tarafa kırmızı kart gösteriyorsun, korkuyorsan gösterme kardeşim. Pozisyonu doğru süz. Her şeyi yanlış. Giresunspor gol atıyor, hakem rakip lehine faul veriyor. Maçla ilgili değerlendirmelerim bunlar. Zaten diğer değerlendirmelerimi de Salı yada Çarşamba günü düzenleyeceğim basın toplantısında çok kapsamlı olarak yapacağım" diye konuştu.