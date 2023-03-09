Nahid Yamak: "Takımın borcu 300 milyon TL"

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Yamak, genel kurulda açıklanan 195 milyon TL borcun, FIFA'da devam eden davalar ve avukat ücretleriyle birlikte yaklaşık 300 milyon TL olduğunu söyledi.

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Yamak, süreci iki etapta yöneteceklerini belirterek, "İki etabımız var. Birincisi bu gemiyi limana sağ salim getirmek. Giresunspor'u Süper Lig'de tutmak. Biz bunu yapabiliriz. Zorlansak da bunu yapabiliriz. Geldiğimiz günden bu yana 7 milyon TL ödedik. Yarın yapacağımız ödemelerle 15 milyon TL ödeme yapmış olacağız. Deprem döneminde bu paraları ödemek kolay değil. Ağırlıklı olarak benim ve yöneticiler tarafından ödeme yaptık. Birinci etaptaki gemiyi limana yanaştırmanın bedeli 50 milyon TL civarında ama asıl mevzu yaz döneminde başlıyor. Çünkü o zaman 140-150 milyon TL lazım. Yönetimde yaptığımız hesaplarda stat içi reklamları tamamen kulübe geçiriyoruz. Yaz döneminde minimum 50 milyon toplayabileceğimizi düşünüyoruz. Farklı projelerimiz var. Bu projelerle kulübümüzün gelirlerini artırmak için her şeyi yapacağız" dedi.

"Takımın borcu 300 milyon TL"

Başkan Yamak, iki hafta önce olağanüstü genel kurulda açıklanan 195 milyon TL borcun, FIFA'da devam eden davalar ve avukat ücretleriyle birlikte yaklaşık 300 milyon TL olduğunu söyledi. Aradaki farkın FIFA'da devam eden alacaklardan kaynaklandığını dile getiren Yamak, "Devam eden FIFA davası toplamı 71 milyon TL civarında. Ayrıca şubat ayı futbolcu ve maaş ödemeleriyle topladığımız zaman 275 milyon TL. Buna ek olarak FIFA'dan gelecek avukat ve tahakkuk masrafları var. Buda 25-30 milyon TL arasında olacak gibi. Yaklaşık bizim görebildiğimiz borç 300 milyon TL ama kongrede 195 milyon TL borç açıklandı. Aradaki fark FIFA'daki borçlar" şeklinde konuştu.

Nahid Yamak, geçmişe dönük denetleme yapılacağını ifade ederek, "Her gün haciz işlemleriyle muhatap kalıyoruz. Kulüpte kim bir usulsüzlük yaptıysa onun açığa çıkması lazım ama denetimi yapacak kişi ben değilim. İçişleri Bakanlığı geçmişte zaten bir denetim yapmıştı şimdi tekrar denetleme istedik. Geçmişe dönük ne olduğunu bilmiyorum ama bizim dönemimizde usulsüzlük olmayacağının namus sözünü veriyorum" diye konuştu.

"Yeni cezalar gelebilir"

FIFA'da devam eden davalarla ilgili yeni cezaların gelebileceğini dile getiren Başkan Yamak, şunları söyledi:

"Jean Pyerre davası ile ilgili FIFA Disiplin Kurulu kararını verdi ve karar kulübümüze ulaştı. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 765 bin Euro para cezası ve iki dönem transfer yasağı cezası için CAS'ta başarılı bir başvuru yapılmadığını gördük. O avukatlarla artık çalışmıyoruz. CAS'tan dava geçmiş, en son İsviçre Ticaret Mahkemesinde başvuru yapıldı ve takip ediyoruz. Biz görüş beklerken davanın sonuçlandığı ve 765 bin Euro parayı 30 gün içinde ödememiz söylendi. Elimizi kolumuzu bağlayan bir durum. FIFA'da davalar çok olduğu zaman bu tür cezaları alabiliyorsunuz. Kararın çıkması bizi çok üzen bir durum. FIFA'da karara bağlanan davalarla birlikte Giresunspor'a üçüncü döneme de transfer yasağı cezası gelebilir. Daha önceden sözleşme yapılıp gönderilen, futbolu bırakanlar var. Burası emeklilik ikramiyesini alabileceğiniz yer değil."

"Satılık oyuncumuz kesinlikle yok"

Transfer yasağı nedeniyle mevcut kadroyu korumak adına her şeyi yapacaklarını vurgulayan Nahid Yamak, "Satılık oyuncumuz yok. Olur da sezon sonunda sözleşmesini uzatamadığımız oyuncu olursa bunu daha sonra paylaşırız. Kiralıklarımız da geri gelecek. Gençlerden de gelecek olacak. Futbolcuların hepsi birer değer, bu değeri iyi korumamız lazım. Müthiş karakterli bir takımımız var. Müthiş bir hocamız var. Sadece Hakan Keleş takımın teknik direktörü değil. Zaman zaman yönetici, zaman zaman bahçıvan, zaman zaman psikoloğu. Giresunspor'un Süper Lig'de devamını sağlamak için hep beraber çalışacağız. Transfer tahtasını açtırsak dahi transfer yapamıyoruz, yasağımız var ama görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligden çekilme kararı alan kulüplerden yabancı futbolcu transfer edilmesi halinde yabancı oyuncu kontenjanı kuralının 9+2 olarak güncellemesine itiraz edeceklerini de belirten Yamak, "Biz maalesef Giresunspor olarak sahaya 3 Türk, 8 de yabancı oyuncuyla çıkabiliyoruz. Ancak bu durumdan dolayı diğer takımlar 2 Türk, 9 yabancı oyuncuyla çıkabiliyorlar. Bu acayip bir haksız rekabet, bizim için de dezavantaj. Hemen önümüzdeki haftadan geç olmamak kaydıyla buna itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı.