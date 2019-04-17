Narkotik Eğitim Tır'ı Giresun'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 'Hedef Olma, Hedefsiz Kalma Projesi' kapsamında dizayn edilen Narkotik Eğitim Tır'ında Giresun'da asker, öğrenci ve vatandaşları uyuşturucunun zararlarını görsel ve sözlü olarak bilgilendirdi.

Atatürk Meydanı'ndaki tırı Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kurum müdürleri,askerler ve öğrenciler gezdi. Vali Harun Sarıfakıoğulları'na ve beraberindekilere, uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgiler verildi.

Giresun'da uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili verilen bilgide “Giresun'da uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesi ve kullanımının önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalarda 2017 yılında 17 şahıs tutuklanmış, 2018 yılında ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 46 şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştur. İlimizde uyuşturucu ticaretinin engellenmesi, geçiş güzargahı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla ve geleceğimizi zehirlemeye çalışan suç şebekeleriyle mücadele kapsamında 2019 yılında da operasyonlarımız devam etmektedir. 2019 yılının ilk üç ayında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 19 şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklanmıştır. Bununla birlikte ilimiz ve ilçelerimizde 110 oturum halinde 12 bin 73 vatandaşımız bilgilendirilmiştir. Narko rehber eğitimi verilmiştir” denildi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları ise “Narkotik suçlarla mücadele etme adına İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce dizayn edilen Narkotik Eğitim Tırını ziyaret edeceğiz. Amacımız, hedefimiz uyuşturucu ile yüzde yüz mücadeledir. Bu konuda toplumun her kesimine görev düşmektedir. Ayrıca bu anlamda emniyet ve jandarma teşkilatımıza destek veren vatandaşlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Amacımız, vatandaşalarımızı bu terörden, bu beladan uzak tutmaktır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, askerler ve vatandaşlar Narkotik Eğitim Tır'ını gezdi ve narkotik uzmanlarınca bilgilendirildi.